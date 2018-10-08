Одна из самых популярных моделей Skoda станет гибридом

Компания Skoda планирует разработать и выпустить на рынок в 2020 году «заряженный» гибрид Skoda Octavia RS. Такое заявление в своем интервью сделал Кристиан Штрубе, глава Skoda по разработкам.

Skoda Octavia является одной из самых популярных моделей в линейке Skoda. Сейчас автолюбителям предлагает третье поколение этой модели (если считать оригинальный автомобиль 1959 года, то четвертое поколение).

Новая Skoda Octavia RS получит гибридную силовую установку. Причем она будет более мощной, чем 2,0 л мотор с турбонаддувом, которым сейчас оснащается RS (его мощность 242 л.с. и 370 Нм крутящего момента).

Из-за гибридной силовой установки Octavia RS нового поколения станет весить больше, чем модель текущего поколения. Однако, это может быть немного компенсировано новой платформой MQB, предусматривающей использование легких современных материалов. Сейчас RS 245 до 100 км/ч разгоняется за 6,6 секунды. Думаем, что у гибридной версии этот показатель будет лучше.

Вы владелец новенького элитного авто, либо не молодого, но верного «железного коня». Так или иначе готовы порадовать вас специальными картами для водителей. Получайте дополнительные скидки, кэшбэк и многое другое.