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Mercedes откажется от выпуска знаменитого двигателя

Mercedes откажется от выпуска знаменитого двигателя

Mercedes-AMG планирует отказаться от битурбированного шестилитрового двигателя V12.

Об этом во время Парижского автосалона рассказал глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс.

В апреле нынешнего года Моерс уже говорил о том, что у двигателя V12 нет будущего, так как он не соответствует современным требованиям экологии и расхода топлива. Теперь же он официально подтвердил, что Mercedes-AMG откажется от этого мотора.

В связи с этим решением Mercedes-AMG планирует прекратить выпускать Mercedes-AMG S65, который пока еще является одной из самых мощных моделей в линейке AMG.

Сейчас высокопроизводительное подразделение немецкого автомобильного гиганта разрабатывает новый 4,0 л битурбированный гибридный двигатель V8. Этим агрегатом будут скоро оснащаться новые модели AMG.

“Мы уже вместо 6,3 л двигателя V8 сделали 5,5 л агрегат. Скоро 4,0 л мотор тоже станет меньше загрязнять атмосферу. Он будет меньше расходовать топлива. Я уверен, что V8 может быть очень эффективным двигателем”, – сказал Моерс.

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По материалам autonews.ua
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