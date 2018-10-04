Турция ограничила импорт стали

Турция, которая переживает экономический кризис и не намерена брать кредиты у МВФ, ввела временные пошлины на импорт продукции из чугуна и стали. Предусмотрено, что срок действия пошлин – 200 дней. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 25-процентная пошлина распространяется на импорт в случае превышения выделенных квот.

Необлагаемые квоты составляют 3,1 миллиона тонн плоского проката, 0,56 миллиона тонн сортового проката, 0,27 миллиона тонн труб и полых профилей, 0,14 миллиона тонн нержавеющей стали и 27.044 тонн рельсов.

Объединение Укрметаллургпром уточняет, что развивающиеся страны, суммарная доля которых не превышает 3% от общего объема импорта в Турцию, исключаются из-под действия глобальной тарифной квоты и наделяются отдельной тарифной квотой в размере 518803 тонн по всем видам продукции.

Украина не входит в число развивающихся стран.

В 2017 году в Турцию было поставлено 1,63 млн тонн украинского металлопроката на сумму $680,6 млн. Из этого объема 0,51 млн тонн относится к сортаменту, попадающему под пошлины.