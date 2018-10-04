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Япония стала ключевым покупателем украинского ячменя

Япония стала ключевым покупателем украинского ячменя

По итогам июля-сентября 2018/19 МГ из Украины было экспортировано практически 2 млн тонн ячменя, что на 37% меньше показателя за аналогичный период предыдущего сезона (3,2 млн тонн). Об этом сообщают аналитики «АПК-Информ».

При этом за отчетный период, кроме традиционного импортера украинской зерновой – Саудовской Аравии, закупившей 62% всех партий за период, в тройку лидеров среди импортеров вошли Китай (16%) и Япония (6%).

В целом, по итогам июля-сентября в Японию из Украины было поставлено практически 130 тыс. тонн ячменя, что составляет 12% от прогнозируемого объема импорта ячменя в эту страну по итогам 2018/19 МГ, который оценивается экспертами USDA в 1,1 млн. тонн.

По материалам УБР
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