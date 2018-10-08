"Борисполь" попал в ТОП-15 пунктуальных региональных аэропортов Европы

Более 80% рейсов из аэропорта были выполнены вовремя, посчитали аналитики американского информационно-статистического ресурса Flightstats.

По данным американского информационно-статистического ресурса Flightstats, “Борисполь” занял 14-ю строчку в списке наиболее пунктуальных региональных аэропортов Европы, в сентябре достигнув показателя 82,55% рейсов, выполненных вовремя либо с опозданием до 15 минут.

При этом, по подсчетам ресурса, в сентябре среднее время задержки рейсов из “Борисполя” составило 51 минуту.

Первое место в данной категории было отдано аэропорту Стокгольм-Бромма с показателем 94,27% выполненных по расписанию рейсов (средняя задержка 30,6 минут), второе – Тенерифе – 92,41% рейсов по расписанию (средняя задержка 42,4 минуты), третье – Риге с показателем пунктуальности 91,54% (средняя задержка 34,1 минуты).

Напомним, на прошлой неделе строители начали монтаж эстакады над трассой Киев – Харьков, которая станет частью пути экспрессов из Киева до международного аэропорта “Борисполь”. Как сообщил и. о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, до конца октября планируют завершить монтаж конструкций эстакады.