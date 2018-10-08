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"Борисполь" попал в ТОП-15 пунктуальных региональных аэропортов Европы

"Борисполь" попал в ТОП-15 пунктуальных региональных аэропортов Европы

Более 80% рейсов из аэропорта были выполнены вовремя, посчитали аналитики американского информационно-статистического ресурса Flightstats.

По данным американского информационно-статистического ресурса Flightstats, “Борисполь” занял 14-ю строчку в списке наиболее пунктуальных региональных аэропортов Европы, в сентябре достигнув показателя 82,55% рейсов, выполненных вовремя либо с опозданием до 15 минут.

При этом, по подсчетам ресурса, в сентябре среднее время задержки рейсов из “Борисполя” составило 51 минуту.

Первое место в данной категории было отдано аэропорту Стокгольм-Бромма с показателем 94,27% выполненных по расписанию рейсов (средняя задержка 30,6 минут), второе – Тенерифе – 92,41% рейсов по расписанию (средняя задержка 42,4 минуты), третье – Риге с показателем пунктуальности 91,54% (средняя задержка 34,1 минуты).

Напомним, на прошлой неделе строители начали монтаж эстакады над трассой Киев – Харьков, которая станет частью пути экспрессов из Киева до международного аэропорта “Борисполь”. Как сообщил и. о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, до конца октября планируют завершить монтаж конструкций эстакады.

По материалам Сегодня
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