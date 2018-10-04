УЗ будет сдавать в аренду вагоны через ProZorro

Товарные вагоны ПАО “Укрзализныця” будут сдаваться в аренду на электронных аукционах ProZorro.Продажи.

Соответствующий договор о реализации пилотного проекта подписали руководители “Укрзализныци” и ГП “Прозорро.Продажи”, сообщает пресс-служба Министерства экономразвития и торговли.

Пилотный проект продлится год, после чего может быть продлен.

В МЭРТ рассчитывают, что первые аукционы по аренде грузовых вагонов могут появиться на ProZorro уже в ноябре.

“С ноября наша компания начинает сдавать в аренду собственные вагоны через электронную площадку. Таким образом мы обеспечиваем транспарентный и реально действующий механизм получения “Укрзализныцей” рыночной стоимости за использование вагонов нашими клиентами. Четкая позиция в цене ликвидирует возможность для коррупционных манипуляций”, — написал и. о. главы УЗ Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, год назад “Укрзализныця” продавала свои услуги по грузовым перевозкам в 5-7 раз дешевле. Таким образом недополучала миллионы. Разница между фиксированной ценой и рыночной стоимостью шла в руки посредников и провоцировала коррупцию в самой железной дороге, посетовал Кравцов.