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На рынке смартфонов с 3D-системой ожидается рост

На рынке смартфонов с 3D-системой ожидается рост

3D-система сканирования лица используется в смартфонах Apple iPhone последних поколений – технология носит название Face ID.

Такой инструмент распознавания пользователей внедряют производители Android-аппаратов, к примеру, Xiaomi и Vivo.

В 2019-2020 гг. ожидается взрывной рост спроса на компоненты для 3D-систем идентификации пользователей по лицу. Речь идёт о модулях VCSEL.

Изделие VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) представляет собой поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором. Это разновидность диодного полупроводникового лазера, излучающего свет в направлении, перпендикулярном поверхности кристалла, в отличие от обычных лазерных диодов, излучающих в плоскости, параллельной поверхности. Именно такие модули могут применяться в качестве одного из основных компонентов 3D-систем сканирования лица.

В нынешнем году, как ожидается, суммарные поставки смартфонов с 3D-сканером лица превысят 100 млн. единиц. В дальнейшем этот показатель будет быстро расти.

По материалам Комментарии
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