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Кличко жалуется на львовские трамваи

Кличко жалуется на львовские трамваи

Семь из десяти трамваев «Электрон» львовского производства находятся на ремонте в депо.

У нового трамвая «Электрон» случились неполадки в системе торможения, которые привели к аварии на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Помощники мэра уточнили, что из 25 закупленных трамваев Pesa польского производства «все находятся на линии, а из десяти новых «львовян» «Электрон» – семь на ремонте в депо».

«То есть новые «Электроны», которые мы купили за 350 миллионов, не работают», – возмущается Кличко.

«СМИ нас обвиняют, что не поддерживаем отечественного производителя. Мы готовы. Но не готовы покупать трамваи, которые, извините меня, стоят и гниют!», — заявил киевский городской глава.

По материалам Hubs
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