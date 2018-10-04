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Польша надеется, что США остановят “Северный поток-2” санкциями

Польша надеется, что США остановят “Северный поток-2” санкциями

Польша ожидает, что США наложат санкции на реализацию проекта “Северный поток-2”.
Об этом в интервью изданию Do Rzeczy заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий.

“Я все время рассчитываю на то, что на “Северный поток-2” будут наложены американские санкции. Мы ведем переговоры на эту тему”,- заявил Моравецкий.

По его словам, переговоры продолжаются, и Варшава все время аргументирует, что нужно сделать этот шаг. “Думаю, что до конца года в этом деле все станет понятно”, – констатировал Моравецкий.

Справка Finance.ua

  • Проект «Северный поток – 2» предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в
    Германию наряду с уже действующим “Северным потоком”. Его мощность должна составить 55 млрд кубометров газа в год, протяженность – более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
  • Коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко несколько дней назад заявил в украинских СМИ: если проект газопровода “Северный поток – 2” через Балтику будет реализован, то Украина будет добиваться компенсации 12 млрд долларов в международном арбитраже.
По материалам УКРИНФОРМ
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