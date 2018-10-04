Citrix и Microsoft объявили о технологическом сотрудничестве

Американские производители программного обеспечения Citrix и Microsoft объявили о новом этапе сотрудничества, в рамках которого компании представили совместные технологические разработки и программы.

Первым совместным облачным сервисом станет “Рабочий стол как услуга” (Desktop-as-a-Service, DaaS), интегрированный с Microsoft Windows Virtual Desktop. С помощью этого решения заказчики смогут приобрести и быстро развернуть рабочий виртуальный стол на базе платформы Azure. Также сотрудничество компаний предполагает интеграцию технологий Citrix Networking и Citrix Analytics.

Для всех клиентов, которые работают на базе платформы Azure и используют программное обеспечение Office 365 или планируют переместить свои виртуальные рабочие столы в облачные среды, Citrix Networking станет одним из немногих интегрированных решений, обеспечивающих высокую скорость работы, исключительную надежность и быструю окупаемость инвестиций, говорится в пресс-релизе.

Также Citrix объявила о встроенной поддержке частных зон Azure DNS своим решением Application Delivery Controller (ADC), что позволяет оперативно решать проблемы с именами доменов заказчиков. Компания стала одним из первых партнеров в рамках программы Microsoft GA of Azure DNS Private Zones.

По мнению партнеров, переход в облачные среды может быть сложной задачей для некоторых заказчиков – им может потребоваться экспертная поддержка при реализации проектов миграции.