Экс-президента Интерпола в Китае обвинили во взяточничестве и своенравии

Экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя власти Китая обвинили во взяточничестве и других преступлениях, в том числе и политического характера. Об этом сообщает AP.

В заявлении, опубликованном на правительственном сайте Китая, говорится, что расследование по Мэну ведется “из-за его собственного своенравия и привлечения на себя проблем”.

При этом в заявлении не сообщается никаких подробностей обвинений во взяточничестве.

В то же время сообщается, что Мэн Хунвэя может быть каким-то образом “испорчен” бывшим министром общественной безопасности и членом Постоянного комитета Политбюро Чжоу Юнканом.

“Мы должны решительно выступать против коррупции и решительно устранять пагубное влияние Чжоу Юнкана”, – говорится в заявлении.

Чжоу Юнкана в 2015 году приговорили к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, однако позже его и еще нескольких экс-топ-чиновников обвинили в попытке узурпации власти в Китае.

Напомним, глава Интерпола исчез на прошлой неделе. Его жена и дети, с которыми он живет в Лионе, не смогли связаться с ним после того, как 29 сентября он отправился на родину в Китай.