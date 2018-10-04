Дерипаску лишили особняков в США - СМИ

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, пишет Сегодня.

Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

“Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями”, – пишет издание.

The New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 млн долларов. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

Напомним, ранее США разрешили “РусАлу” и другим компаниям Дерипаски заключать новые контракты, но только со старыми партнерами. Чтобы самим не попасть под санкции, партнерам компаний Дерипаски придется предоставить по требованию OFAC документы, подтверждающие, что они продают или покупают продукцию в том же объеме, что и раньше.

Ранее санкции против Дерипаски и “РусАла” серьезно повлияли на мировой рынок алюминия – цены на металл резко выросли.

Напомним, санкционный удар по “друзьям” президента РФ Владимира Путина США нанесли 6 апреля. Под санкции попали семь российских олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников. Дерипаска больше всех пострадал от введенных США санкций. В “черный список” попал сам предприниматель и подконтрольные ему компании, включая En+, “Базовый элемент”, группу “ГАЗ”, “РусАл” и “Евросибхолдинг”.