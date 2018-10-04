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Минфин уверяет, что в бюджете-2019 хватит денег на зарплаты и пенсии

Минфин уверяет, что в бюджете-2019 хватит денег на зарплаты и пенсии

В Министерстве финансов Украины заверили. что в проекте госбюджета на 2019 год заложено достаточно объема средств на повышение зарплат и пенсий.

Более 40% доходов государственного бюджета на 2019 год будет направлено на погашение и обслуживание государственного долга, что снижает возможности осуществления социально-экономических расходов, включая повышение пенсий, зарплат и социальных выплат. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на заключение по законопроекту “О Государственном бюджете Украины на 2019”.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в условиях ожидаемого повышения тарифов на газ и расширения перечня категорий населения и расходов, на которые предоставляются льготы и жилищные субсидии, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено сокращение объема соответствующей субвенции из госбюджета местным бюджетам на 15,9 млрд грн, или на 21,2%.

Комментируя заявление Счетной палаты, в Министерстве финансов сообщили, что проект госбюджета на 2019 год предусматривает достаточный объем средств для зарплат и пенсий, в том числе с учетом индексации размера пенсий с 1 марта 2019 года, повышения пенсий военнослужащим, роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты – всего 166,5 млрд грн, или на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

По материалам Телеграф
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