Против главы ЕБРР начали расследование – Reuters

Против главы Европейского банка и развития Сумы Чакрабарти начато расследование за сбор данных об акционерах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо акционеров.

29 мая текущего года несколько членов совета директоров ЕБРР направили начальнику отдела банковского надзора письмо с требованием инициировать расследование в отношении главы банка, Reuters сообщили четыре источника, знакомых с ситуацией.

“Похоже, что президент и члены исполнительного комитета внедрили практику, которая предполагает сбор конфиденциальной и личной информации о членах совета директоров”, – говорится в жалобе.

“Данным обращением мы просим вас инициировать процедуру в связи с возможным неподобающим поведением руководителя банка”, – говорится в письме, которое было анонимно подписано “рядом заинтересованных членов совета директоров и акционеров”.

Эти четыре источника сообщили, что после этого было начато внешнее расследование.

В письме также говорилось о том, что 3-4 мая ряд членов совета директоров анонимно получили документы, содержащие копии электронных переписок между президентом и исполнительным комитетом, а также выдержки из других официальных банковских отчетов, в которых содержалась личная информация членов совета, которая собиралась без их согласия.

Чакрабарти отказался комментировать эту информацию.

Директор по коммуникациям ЕБРР Джонатан Чарльз отказался подтвердить или опровергнуть существование подобных документов.

“Мы никогда не будем комментировать любые возможные утечки документов”, – сказал Чарльз.

Чакрабарти возглавил этот финансовый институт развития в 2012 году, с тех пор банк активно занимался поддержкой развивающихся экономик.

В мае 2016 года совет управляющих ЕБРР переизбрал Чакрабарти президентом банка на следующие 4 года.

До прихода в ЕБРР Чакрабарти занимал пост постоянного секретаря в министерстве юстиции Великобритании, ранее он работал в британском министерстве международного развития и в министерстве финансов. В правительстве Великобритании занимал различные должности с 1984 года.