Cadillac опередил Tesla в тесте системы полуавтоматического управления вождением

Принадлежащий компании General Motors бренд Cadillac превзошёл Tesla в новом рейтинге частично автоматизированных систем управления вождением, опубликованном в четверг Consumer Reports. Это журнал весьма влиятельной американской некоммерческой организации «Consumers Union» (Союз потребителей), которая тестирует и оценивает различные потребительские товары от приборов до транспортных средств.

Consumer Reports сообщил, что сравнил системы полуавтоматического управления Super Cruise компании Cadillac и Autopilot компании Tesla с аналогичными системами Nissan Motor и Volvo Car Corp., принадлежащей Zhejiang Geely. В итоге лучшей системой управления оказалась Super Cruise, а Autopilot, применяемый в автомобилях Tesla, занял лишь второе место. Система ProPilot Assist компании Nissan заняла третье место в рейтинге, а Pilot Assist компании Volvo оказалась на четвёртой позиции.

По словам Джейка Фишера (Jake Fisher), директора по тестированию автомобилей, Consumer Reports уже несколько лет тестирует частично автоматизированные системы управления, но решил провести официальное исследование, предназначенное для публикации, потому как сейчас наступил переломный момент, когда подобные системы становятся мейнстримом.