Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 36 0

Украина будет поставлять больше зерна в Китай

Украина будет поставлять больше зерна в Китай

Украина увеличит поставки зерновых в Китай. Соответствующая договоренность была достигнута между Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины и Государственной индустриальной корпорацией Китая, сообщает пресс-служба ГПЗКУ.

По словам и.о. главы правления ГПЗКУ Ирины Марченко, стороны обсудили развитие торговых отношений между двумя компаниями и договорились об увеличении объемов поставок и ассортиментных позиций зерновых культур и продуктов их переработки на адрес китайского партнера.

При этом китайская сторона отметила, что довольна позитивной динамикой развития сотрудничества с ГПЗКУ в течение последнего времени и настроена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

По результатам встречи стороны также обсудили вопрос дальнейшего рабочего визита руководства ГПЗКУ в Китайскую Народную Республику в ноябре этого года, в рамках которой планируется проведение ряда встреч с представителями китайской госкорпорации и подписание меморандума о расширении сотрудничества в сфере зерноперерабатывающей отрасли и реализации новых совместных проектов.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018