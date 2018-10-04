Украина будет поставлять больше зерна в Китай

Украина увеличит поставки зерновых в Китай. Соответствующая договоренность была достигнута между Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины и Государственной индустриальной корпорацией Китая, сообщает пресс-служба ГПЗКУ.

По словам и.о. главы правления ГПЗКУ Ирины Марченко, стороны обсудили развитие торговых отношений между двумя компаниями и договорились об увеличении объемов поставок и ассортиментных позиций зерновых культур и продуктов их переработки на адрес китайского партнера.

При этом китайская сторона отметила, что довольна позитивной динамикой развития сотрудничества с ГПЗКУ в течение последнего времени и настроена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

По результатам встречи стороны также обсудили вопрос дальнейшего рабочего визита руководства ГПЗКУ в Китайскую Народную Республику в ноябре этого года, в рамках которой планируется проведение ряда встреч с представителями китайской госкорпорации и подписание меморандума о расширении сотрудничества в сфере зерноперерабатывающей отрасли и реализации новых совместных проектов.