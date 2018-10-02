Россия и Индия заключили контракт на 5 миллиардов долларов на поставку комплексов С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400. Контракт стоимостью более 5 миллиардов долларов заключили во время визита в Дели президента России Владимира Путина.

Продажа комплексов противоракетной обороны С-400 ранее вызвала беспокойство в Вашингтоне, который стремится развивать оборонные отношения с Индией для противостояния росту военного присутствия Китая в Азии, а также имеет целью, чтобы Индия уменьшила свою зависимость от российских технологий. Пентагон предупреждал Индию, что покупка С-400 будет противоречить санкциям США против российского военно-промышленного комплекса, которые вступили в силу в этом году.

Индия просила Вашингтон сделать исключение из режима санкций для приобретения систем С-400. Конгресс принял в этом году закон, который позволяет президенту отказаться от применения санкций для стран, развивающих оборонные отношения с США.