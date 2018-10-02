Windows 10 уличили в удалении файлов пользователей

Пользователи Windows 10 начали жаловаться на то, что система удаляет файлы. Пропадают они исключительно из папки Мои документы. Об этом пишет MSPoweruser.

Один из пользователей отметил, что это произошло после автообновления системы. Вернуть файлы с помощью отката он не смог.

“Папка “Документы” была полностью удалена, в результате чего все данные (файлы Word, таблицы и другие) уничтожены. Все потеряно, а последняя резервная копия была сделана очень давно”, – отметил один из Twitter-юзеров.

Другой заявил, что система удалила 220 ГБ данных, которые он собирал на протяжении 23 лет. Об этом он рассказал на форуме Microsoft.

Также в новой системе наблюдаются проблемы с совместимостью с процессорами Intel поколения Skylake.