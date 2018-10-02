ГФС отчиталась о работе налоговой милиции

По результатам января-сентября 2018 года экономический эффект от работы налоговой милиции составил 10,1 млрд грн, сообщает Государственная фискальная служба.

За этот период работники налоговой милиции: предупредили хищения 2,7 млрд грн, изъяли из незаконного оборота 4,3 млрд грн денежных средств и имущества, возместили бюджету страны 3,1 млрд грн.

Такой результат на 5,8% превышает аналогичный показатель января-сентябре 2017 года.

Также в рамках уголовных производств возмещено убытков на 1,6 млрд грн (на 6,8% больше, чем в тот же период прошлого года). С 50 конвертационных центров взыскали 704 млн грн (на 2,9% больше, чем в прошлогодний период).

Напомним, несмотря на ликвидацию в 2017 году, налоговая милиция продолжает выполнять свои функции. Ее основное задание – борьба с теневыми схемами и защита легального бизнеса.

Как сообщалось, спустя три недели после принятия Верховной Радой Закона № 1797-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине”, депутаты обнаружили, что с 1 января 2017 года он лишил полномочий налоговую милицию. Так, раздел ХVIII-2 “Налоговая милиция” исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года.