Артемсоль на четверть увеличила экспорт в ЕС

Государственное соледобывающее предприятие Артемсоль за девять месяцев 2018 года экспортировало 645,4 тыс. тонн в ЕС, что на 22,5% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия.

В частности, экспорт в Венгрию увеличился более чем на 50% и составляет 381,7 тыс. тонн.

За этот период предприятие произвело 1,4 млн тонн соли, что на 28,1% больше, чем планировалось, и на 20,6% превышает показатель прошлого года.

Отмечается, что росту объемов производства способствовало увеличение поставок по всем направлениям сбыта.

Кроме того, украинским потребителям было отгружено на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года Артемсоль произвело 1,1 млн тонн соли молотой без упаковки, отгружаемой навалом. Это на 30% превышает показатель прошлого года.

Выпуск соли, затаренной в МКР, увеличился на 11,9% – всего было произведено 43,3 тыс. тонн. На 10,1% больше произвели йодированной соли – всего 48 тыс. тонн.