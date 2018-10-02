Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 80 0

Артемсоль на четверть увеличила экспорт в ЕС

Артемсоль на четверть увеличила экспорт в ЕС

Государственное соледобывающее предприятие Артемсоль за девять месяцев 2018 года экспортировало 645,4 тыс. тонн в ЕС, что на 22,5% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия.

В частности, экспорт в Венгрию увеличился более чем на 50% и составляет 381,7 тыс. тонн.

За этот период предприятие произвело 1,4 млн тонн соли, что на 28,1% больше, чем планировалось, и на 20,6% превышает показатель прошлого года.

Отмечается, что росту объемов производства способствовало увеличение поставок по всем направлениям сбыта.

Кроме того, украинским потребителям было отгружено на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года Артемсоль произвело 1,1 млн тонн соли молотой без упаковки, отгружаемой навалом. Это на 30% превышает показатель прошлого года.

Выпуск соли, затаренной в МКР, увеличился на 11,9% – всего было произведено 43,3 тыс. тонн. На 10,1% больше произвели йодированной соли – всего 48 тыс. тонн.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018