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На рынке планшетов ожидается спад

На рынке планшетов ожидается спад

Спрос на планшеты падает на фоне роста популярности смартфонов с большим дисплеем.

Поставки планшетов в годовом исчислении сократятся и в текущем, и в следующем году, опустившись до отметки в 141 млн. единиц.

В дальнейшем прогнозируется спад. В период с 2021 по 2023 гг. отгрузки планшетов на мировом рынке будут ежегодно сокращаться на 2-3 %.

Если дифференцировать планшеты по размеру дисплея, то, по мнению экспертов Digitimes Research, несмотря на общее снижение интереса покупателей, рост поставок всё же будет наблюдаться в сегменте устройств с диагональю 9 или более дюймов.

Чтобы привлечь потребителей, поставщикам планшетов придётся снижать цены. После 2020 года основную часть новых устройств будут составлять гаджеты размером от 9,7 до 12,9 дюйма.

О падении популярности планшетов также говорит исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC). Во втором квартале нынешнего года на рынке Западной Европы было реализовано приблизительно 6,3 млн. планшетных компьютеров. Это на 10,1 % меньше результата годичной давности, когда отгрузки достигали 7,0 млн. единиц.

По материалам 3dnews.ru
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