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Биологи нашли материал, генерирующий энергию на основе фотосинтеза

Биологи нашли материал, генерирующий энергию на основе фотосинтеза

Когда материал взаимодействует со светом, молекулы воды в нем расщепляются на водород и кислород. Во время этого процесса происходит генерация энергии. До сих пор ученые не могли найти достаточно экономичный способ получения водорода — наиболее распространенный метод электролиза является энергоемким, а другие способы — менее эффективными.

«В идеале в будущем мы сможем генерировать энергию с использованием лишь нового материала, воды и солнечного света. Пока мы находимся на стадии фундаментальных исследований. Однако первые полученные результаты являются важным шагом на пути к созданию источника экологически чистой энергии».

О каком именно материале идет речь в исследовании, не уточняется.

По материалам hightech.fm
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