Военную стройкомпанию подозревают в потере 6,8 миллиона

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона открыла уголовное производство по факту потери 6,8 млн гривен при демонтаже нежилого здания должностными лицами государственного предприятия “Укрвоенстрой” Министерства обороны.

Об этом говорится в ответе военной прокуратуры на заявление народного депутата Сергея Лещенко, которую опубликовал проект “Марлин”.

“Начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП “Укрвоенстрой” при заключении договоров подряда с ООО “Инвестиционно-маклерский дом “Респект”, – сообщили в прокуратуре.

Речь идет о результатах аудита деятельности государственного предприятия “Укрвоенстрой” в течение 2016-2018 годов, которую самостоятельно провело Минобороны.

В аудиторском отчете отмечается, что в июле 2017 года “Укрвоенстрой” нанял фирму “Респект” Владимира Стёбала разобрать незавершенную постройку в Житомире, которую планировали возвести для заселения военных. На возведение объекта министерство потратило 6,8 млн гривен.

Временно исполняющий обязанности директора госпредприятия Алексей Касперов не обеспечил определение ликвидационной стоимости объекта незавершенного строительства. И не провел конкурс по продаже объекта незавершенного строительства, с целью определения наиболее выгодного предложения.

Аудиторы утверждают, что демонтаж проводился с нарушениями действующего законодательства, в частности не был разработан проект разборки здания. В дальнейшем разобранные строительные материалы были реализованы 30 тысяч гривен.