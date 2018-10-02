Межбанк: доллар просел

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, намекая на сохранение долларового изобилия на рынке.

К 10.25 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара не покинула отметку 28,10/28,12 UAH/USD.

Около 10.38 количество продавцов СКВ на межбанке заметно выросло, уронив цену «американца» до 28,08/28,10 UAH/USD. На моменте покупателей доллара не хватает.

К 11.14 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.

Дополуденная коррекция доллара на межбанке, спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в противоречии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,13 / 28,16

евро – 32,39 / 32,42

российский рубль – 0,421 / 0,422

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке