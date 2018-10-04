Смартфон Nokia 7.1 представлен официально (фото)

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 7.1, о котором мы все узнали еще в четверг благодаря масштабной утечке.

Никакими отличительными чертами среди прочих моделей Nokia 7.1 не выделяется, хотя экран смартфона поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10, что является редкостью в среднем сегменте, к которому он относится. Вдобавок поддерживается возможность преобразования в реальном времени HDR-контента в SDR.

Смартфон получил покрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 дисплей PureDisplay IPS диагональю 5,84 дюйма и разрешением 2280х1080 пикселей. И да, тут есть вырез вверху экрана, хотя это уже не первая модель производителя с монобровью. В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 636, оперативной памяти может быть 3 или 4 ГБ, а емкость флэш-памяти равна 32 или 64 ГБ. Предусмотрено добавление карты памяти microSD объемом до 400 ГБ. Но лоток для карточек тут гибридный, так что придется выбирать между второй SIM и microSD.

В описании новинки производитель первым делом выделяет основную камеру, которая здесь, конечно же, сдвоенная. В ее конфигурацию входят сенсоры разрешением 12 Мп (1,28 мкм) и 5 Мп (1,12 мкм), которые дополнены объективами Zeiss с диафрагмой F/1,8 и F/2,4 соответственно. Основной модуль оснащен системой фазового автофокуса Dual Pixel. Основная камера предлагает ряд интересных программных возможностей вроде режима создания объединенного изображения Bothie, который доступен как для фото, так и для видео.

