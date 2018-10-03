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Индии грозит экономический кризис из-за высокой зависимости от импорта нефти

Индии грозит экономический кризис из-за высокой зависимости от импорта нефти

Индии грозит экономический кризис из-за высокой зависимости от импорта нефти, сказал министр транспорта Нитин Гадкари.

Индия – третий по величине импортер нефти в мире. При этом страна на 80% удовлетворяет свои потребности в сырье за счет импорта.

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В настоящее время нефтяные цены держатся у четырехлетних максимумов: баррель эталонной марки Brent накануне подорожал до самого высокого уровня с октября 2014 г. — $86,74 — и, по прогнозам, в ближайшие месяцы может вырасти до $90–100.

По материалам enkorr
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