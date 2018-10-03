Назвали самые дорогие регионы Украины в августе

В августе дороже всего продукты питания продавали в Киеве и Закарпатской области. Высокие цены были в Одесской, Волынской, Луганской и Черновицкой областях.

“На Закарпатье дороже всего по сравнению с ценами по Украине продавали муку – 11,4 гривен за килограмм. Средняя цена по Украине – 10,2 гривен. Манная крупа в регионе стоила 13,7 гривен. По Украине килограмм покупали по 12,3 гривен. Жители Закарпатской области дороже, чем другие украинцы, покупали гречку и ячневую крупу, мороженую рыбу и подсолнечное масло. Цена в среднем на 5 гривен выше, чем по Украине. Кроме того, дорогими были капуста и свекла. Стоили 9,3 и 11,2 гривен за килограмм. По Украине цены на 4 гривны меньше”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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В Киеве дороже всего продавали пшеничный и ржаной хлеб, яйца, сало, говядину, вареные колбасы и пшено. Заметная разница в цене на пшеничный хлеб из муки высшего сорта. В Киеве стоил 32 грн/кг, по Украине – 19,6 грн. Кроме того, килограмм сала в среднем по Украине продавали по 67,8 грн, в столице – 108 грн.

“Свинина в среднем по Украине стоит 114,7 гривен за килограмм. В Одесской области мясо продают по 127,1 гривен. Литр молока там стоит 23,7 гривны, по Украине – 22 грн. На Волыни высокие цены на лук – 10,4 гривны за килограмм против 8,4 гривен по Украине. Дорого продают морковь – 19,1 гривны за килограмм. Это на 4 грн дороже, чем по Украине. В Луганской области самое дорогое куриное филе и сливочное масло. На Буковине – самая высокая стоимость макарон и куриных тушек”, – добавляет Дорошенко.

Нет ни одного самого дорогого продукта по сравнению со средними ценами по Украине в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской области.