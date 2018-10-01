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Приватбанк предупредил о сбоях в работе онлайн-сервисов

Приватбанк предупредил о сбоях в работе онлайн-сервисов

Авария крупнейших провайдеров сети вызвала временные перебои в работе онлайн-сервисов Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении банка.

Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн-сервисов и веб-сайта Приватбанка с 17:15 4 октября.

Авария линий связи случилась в Германии, это подтвердили операторы передачи данных.

По данным ИТ-департамента Приватбанка, провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в течение ближайшего часа. Специалисты банка ведут в экстренном режиме работу по подключению резервных каналов передачи данных.

По материалам Економічна Правда
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