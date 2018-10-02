Самолет впервые перелетел океан на топливе из отходов

Позавчера ночью, в два часа по киевскому времени, из Орландо (Флорида) в Лондон вылетел пассажирский лайнер Boeing 747 компании Virgin Atlantic. Топливные баки самолета были заправлены смесью авиационного керосина и топлива из выбросов китайского сталелитейного завода. По оценкам независимых экспертов, использование комбинированного топлива LanzaTech сокращает выброс парниковых газов более чем на 70% по сравнению со сжиганием обычного авиатоплива.

Топливо можно делать из разных газов, входящих в состав выбросов промышленных предприятий; компания LanzaTech специализируется на переработке монооксида углерода (угарного газа, СО).

Вместо того чтобы сбрасывать угарный газ в атмосферу, его улавливают и направляют в резервуары с культурой микроорганизмов, которые питаются смесью оксидов углерода и водорода и выделяют этиловый спирт. Этанол затем перерабатывают в различные продукты, в том числе в синтетический парафиновый керосин, пригодный для использования в качестве топлива для самолетов.

Представитель LanzaTech Фрейя Бертон отметила, что моноксид углерода, использованный для производства топлива для рейса Virgin Atlantic, не является парниковым газом, но разрушает озоновый слой и поэтому косвенным образом способствует глобальному потеплению. Кроме того, сгорание изготовленного из него топлива дает меньше токсичных продуктов (оксидов азота и серы), а также сажи, чем сгорание обычного авиационного керосина.

Технологию разработали специалисты LanzaTech и Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории, одной из национальных лабораторий Министерства энергетики США. Созданное по этой технологии топливо прошло сертификацию и было одобрено для использования в пассажирской авиации в смесях с обычным авиационным керосином с долей синтетического топлива до 50%.