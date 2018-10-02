Toyota и SoftBank создадут совместное предприятие для использования самоуправляемых автомобилей

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. и оператор связи SoftBank объявили о планах по созданию совместного предприятия, которое будет заниматься оказанием услуг стареющему населению Японии с помощью самоуправляемых автомобилей.

СП будет оформлено до конца марта 2019 года, 50,25% в нем будут принадлежать SoftBank, 49,75% – Toyota.

Читайте также: Toyota отзовет более миллиона авто из-за риска возгорания

Компании планируют осуществлять доставку еды и оказывать медицинские услуги с использованием автомобилей без водителей во второй половине следующего десятилетия. Также они рассматривают возможность предоставления других услуг, например, по организации мобильных офисов.

Фирмы планируют вести деятельность на территории порядка 100 городов, где ощущается нехватка медицинского персонала и водителей, для того, чтобы помогать пожилым людям, у которых нет водительских прав.