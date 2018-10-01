В правительстве назвали крупнейших должников за газ

Крупнейшими должниками за газ в Украине среди предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) является КП “Харьковские тепловые сети”, ОКП “Донецктеплокоммунэнерго” и ЧАО “Днепровская теплоэлектроцентраль”.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время селекторного совещания.

“Предприятия, сегодня задолжав, не заключают госдоговора на реструктуризацию. Опять у нас лидерами являются “Харьковские тепловые сети”, у которых до сих пор остается долг в 1 млрд 160 млн грн, реструктуризации нет и желания двигаться в этом направлении нет. “Донецктеплокоммунэнерго” (819,59 млн грн). Предприятия имеют задолженность от 1 млрд 160 млн грн до 300 млн грн. И не двигаются в направлении реструктуризации. Более как саботаж я назвать это не могу”, — отметил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, среди крупнейших должников по газу значатся “Криворожтеплосеть”, “Днепровская теплоэлектроцентраль”, Каменское. “Харьковская ТЭЦ – 5”, Концерн “Городские тепловые сети” (Запорожская обл.).

Как отметил вице-премьер, сегодня из 8 млрд грн, предусмотренных правительством для реструктуризации долгов предприятий теплокоммунэнерго, использовано лишь около 2 млрд грн. Так, по словам чиновника, всего в реестр включено 199 предприятий ТКЭ, которые имеют долги перед НАК “Нафтогаз Украины” и которым остановили начисление штрафов и пени. Однако из этих 199 предприятий только 66 заключили договора на реструктуризацию. По его словам, сумма штрафных санкций и пени на предприятиях ТЕК уже достигает 7,8 млрд грн.