Forbes опубликовал статью про один из украинских банков

Интересный отечественный стартап всегда приковывает внимание любопытного жителя нашей страны. Таким примером стал проект monobank.

Еще год назад первые клиенты получили свои стильные “черные” карты и во всю продолжают делиться ими в соцсетях. Сейчас стало модно быть клиентом этого банка. Но уже сейчас слава о проекте ушла за пределы нашей страны.

На прошлой неделе в зарубежном Forbes вышла статья о monobank как о двигателе украинского финтех рынка. Показательно, что издание такого уровня обратило внимание на украинский финтех проект.

Означает ли, что основатели проекта планируют масштабировать успешный украинский кейс на зарубежных рынках? В таком случае нам будет еще интереснее наблюдать за развитием проекта.

Присоединяйтесь к проекту monobank, чтобы тоже стать частичкой инноваций: https://www.monobank.ua/