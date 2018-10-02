Новая Зеландия ввела штраф за отказ показать телефон на таможне

Власти Новой Зеландии обязали путешественников, которые откажутся предоставить таможенникам свой телефон для осмотра, заплатить штраф в размере 5000 местных долларов (около $3200).

Согласно правилам, вступившим в силу на этой неделе, должностные лица получили право требовать от приезжих разблокировать телефон для осмотра. В случае отказа гаджет могут изъять и даже конфисковать.

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По мнению властей Новой Зеландии, подобное нововведение вызвано необходимостью, поскольку в настоящее время запрещенная информация хранится и передается, как правило, в электронном виде.

С другой стороны, местные правозащитники видят в принятом законе посягательство на частную жизнь.

“Современные смартфоны содержат большое количество конфиденциальной информации, включая электронные письма, сообщения, медицинские записи, личные фотографии и очень личные фотографии”, – говорится в заявлении новозеландского Совета за гражданские свободы.