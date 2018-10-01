Экс-главе ГСЧС выплатили более полумиллиона гривен за СИЗО

Скандальному бывшему председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковському выплатили почти 550 тысяч гривен за вынужденный прогул в СИЗО.
Об этом рассказал его адвокат Владимир Енич.
“Госказначейство выполнило решение суда и выплатило Бочковскому чуть более 500 тысяч за три с половиной года”, – сказал Енич.
По словам адвоката, задолженность перед Бочковским ликвидировали еще в сентябре. Енич пояснил, что решения судов по Бочковскому действительны и он должен вернуться к своим обязанностям, несмотря на кассации МВД, однако без соответствующего разрешения Кабмина экс-глава ГСЧС не может вернуться в ведомство.
Справка Finance.ua:
- Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабмина.
- В тот же день правительство уволило их с должностей.
- Инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству убытков на сумму свыше 6,6 миллионов гривен.