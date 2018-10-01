В Тернополе построят новую объездную дорогу

В рамках одобренной ЕИБ кредитной линии на проекты транспортной инфраструктуры «Укравтодор» построит первую очередь Северного объезда Тернополя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: ЕИБ выделит EUR50 млн на расшивку узких мест Укрзализныци и Укравтодора

Новая дорога соединит международные автомобильные трассы М-12 на участке Тернополь – Хмельницкий и М-19 на участке Тернополь – Дубно и позволит освободить город от транзитного транспорта, существенно улучшит экологическую ситуацию и безопасность движения в городе.

Первая очередь Северной объездной Тернополя будет иметь протяженность 8,6 км. Пропускная способность дороги составит 40 тыс. автомобилей в сутки.

Новая объездная дорога Тернополя будет иметь 4 полосы движения и распределительную полосу шириной не менее 13 м, что в будущем позволит расширить ее до 6 полос движения при увеличении интенсивности движения.

Тернополь первым в Украине ввел оплату общественного транспорта банковскими карточками

В дальнейшем Северная объездная дорога будет продолжена от дороги М-19 до дороги М-09 на участке Тернополь – Львов.

Ориентировочная стоимость первой очереди Северного полукольца Тернополя составляет 20 млн евро. Строительство проекта будет осуществляться за счет международных финансовых организаций.