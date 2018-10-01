Lockheed Martin предложила проект трехэтажного лунного модуля (видео)

Американская аэрокосмическая компания Lockheed Martin предложила NASA проект лунного модуля.

Об этом сообщается на сайте Lockheed Martin.

“Инженеры уже работают над будущим пилотируемым кораблем Orion. На этот аппарат опирается и проект лунного модуля”, – отмечается в сообщении.

Согласно проекту, одноступенчатый обитаемый спускаемый аппарат будет достигать в высоту почти трех этажей — 14 метров — и для подъема к обитаемой герметичной камере в нем будет использоваться лифт.

Он рассчитан на экипаж до четырех человек, которые смогут оставаться на борту и работать на Луне до двух недель, после чего поднимутся на орбиту с помощью маршевых двигателей.

Для сравнения, спускаемые модули кораблей Apollo вмещали максимум двоих и были рассчитаны лишь на краткое пребывание на поверхности спутника.