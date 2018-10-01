Старая версия
укр ру
Актуально
- 40 0

Lockheed Martin предложила проект трехэтажного лунного модуля (видео)

Lockheed Martin предложила проект трехэтажного лунного модуля (видео)

Американская аэрокосмическая компания Lockheed Martin предложила NASA проект лунного модуля.

Об этом сообщается на сайте Lockheed Martin.

“Инженеры уже работают над будущим пилотируемым кораблем Orion. На этот аппарат опирается и проект лунного модуля”, – отмечается в сообщении.

Согласно проекту, одноступенчатый обитаемый спускаемый аппарат будет достигать в высоту почти трех этажей — 14 метров — и для подъема к обитаемой герметичной камере в нем будет использоваться лифт.

Он рассчитан на экипаж до четырех человек, которые смогут оставаться на борту и работать на Луне до двух недель, после чего поднимутся на орбиту с помощью маршевых двигателей.

Для сравнения, спускаемые модули кораблей Apollo вмещали максимум двоих и были рассчитаны лишь на краткое пребывание на поверхности спутника.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018