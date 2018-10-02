Украина обновила рекорд по экспорту малины

Украина продолжает стремительно наращивать свое присутствие на мировом рынке замороженной малины. Согласно официальным данным, в августе 2018 года, украинские компании отгрузили на экспорт в 1,6 раза больше этой продукции, чем за аналогичный месяц 2017 года, установив очередной рекорд.

Об этом сообщают аналитики Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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В частности, за последний месяц лета 2018 года, Украина экспортировала чуть менее 2 тыс. тонн замороженной малины, причем, весь этот объем был отправлен на рынок ЕС. Главным покупателем украинской замороженной малины остается Польша: на долю этой страны в августе пришлось более 80% всего экспорта.

Всего же за июль-август экспорт замороженной малины из Украины достиг 2,6 тыс. тонн, а это почти на четверть больше, чем в такой же период годом ранее.

По словам специалистов УПОА, достичь этого украинским компаниям удалось как за счет увеличения урожая этой ягоды в стране, так и благодаря наращиванию мощностей шоковой заморозки.

В то же время эксперты подчеркивают, что в денежном эквиваленте экспорт замороженной ягоды в Украине сократился на 5%. Такую ситуацию они связывают в том числе и с низкими закупочными ценами. В частности, летом перерабатывающие предприятия имели возможность покупать малину для заморозки по 7-10 грн/кг.