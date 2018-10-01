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Мировые цены на нефть подскочили до нового рекорда

Мировые цены на нефть подскочили до нового рекорда

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в четверг, 4 октября, после резкого роста накануне, поднявшего котировки на рекордный уровень с осени 2014 года.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 по Киеву подешевели на $0,14 (0,16%) – до $86,15 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена повысилась на $1,49 (1,76%) и составляла на закрытие $86,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,14 (0,18%) – до $76,27 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $1,18 (1,57%), завершив торги на отметке $76,41 за баррель.

Нефть подорожала примерно на 17% с середины августа на опасениях, что Саудовская Аравия и Россия не смогут компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана. Однако некоторые аналитики начали сомневаться, не стало ли это ралли чрезмерным.

“Инвесторы ставят на то, что поставки сократятся, а Россия и Саудовская Аравия не смогут вовремя нарастить добычу. Вместе с тем после недавнего ралли нефть перекуплена, и некоторые инвесторы могут начать фиксировать прибыль”, – объяснил старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами.

По материалам НВ
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