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В Турции инфляция достигла самого высокого уровня за 15 лет

В Турции инфляция достигла самого высокого уровня за 15 лет

Инфляция в Турции в сентябре составила 6,3%, годовой показатель, по сравнению с сентябрем 2017 года, составил 24,52%.

Об этом сообщает Институт статистики Турции.

“Индекс потребительских цен увеличился на 6,3% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, на 24,52% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Средний показатель за двенадцать месяцев – 13%”, – сказано в отчете.

Наивысший месячный прирост составлял 11,41% в группе бытовых товаров. Наименьший уровень инфляции за последний месяц на уровне 0,07% зафиксирован в группе товаров “Алкогольные напитки и табачные изделия”.

Наивысший годовой прирост на уровне 37,28% зафиксирован также в группе бытовых товаров.

Министр финансов Турции Берат Албайрак, комментируя эти статистические данные, заверил, что правительству уже удалось прекратить процессы, которые негативно влияют на уровень инфляции.

“Мы уже оставили все самое плохое позади. Сентябрь был одним из худших месяцев. Наблюдались спекулятивные процессы, но мы их прекратили”, – отметил министр.

Как известно, в августе 2018 года инфляция в Турции достигла отметки в 17,9%, что стало самым высоким показателем за последние 15 лет.

По материалам УКРИНФОРМ
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