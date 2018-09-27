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Кабмин утвердил новые требования к топ-чиновникам

Кабмин утвердил новые требования к топ-чиновникам

Кабинет Министров Украины утвердил новые требования к государственным служащим категории “А” с обязательным владением одним из официальных языков Совета Европы.

“Из нововведений – владение одним из официальных языков Совета Европы, английским или французским, и более высокие требования к компетентности”, – рассказал министр Кабинета Министров Александр Саенко.

В частности, речь идет о таких компетентностях:

  • управление изменениями – умение формировать планы, управлять и оценивать эффективность изменений;
  • принятие эффективных решений – способность принимать своевременные и взвешенные решения, анализировать альтернативы, предлагать решения и оценивать их риски;
  • лидерство – умение мотивировать команду и способствовать ее развитию, правильно делегировать и управлять результатами, формировать новую и эффективную культуру государственной службы.

Кроме того, теперь госслужащий категории “А” должен будет владеть такими компетентностями:

  • коммуникация и взаимодействие – способность определять стейкхолдеров и выстраивать эффективные отношения с ними, умение эффективно взаимодействовать и обеспечивать эффективную и последовательную коммуникацию;
  • достижение результатов – способность формировать цели, преодолевать препятствия и фокусировать усилия на достижении четких результатов;
  • стрессоустойчивость – способность к конструктивной обратной связи и критике, умение управлять эмоциями и самоконтроль;
  • управление эффективностью и развитие человеческих ресурсов – умение управлять проектами и человеческими ресурсами, организовывать работу и контролировать ее выполнение, мотивировать сотрудников;
  • робота с информацией – способность работать с базами данных законодательства и аналитической информацией, вводить и использовать электронное управление.

Помимо этого, по словам министра Кабинета Министров Александра Саенко, для оценки компетенций уже в этом году, при поддержке Европейского Союза будет запущен новый центр оценивания при Нацагентстве государственной службы, что также усилит эффективность работы государственных служащих.

По материалам Сегодня
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