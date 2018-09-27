Мэй заявила о прекращении жесткой экономии в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о прекращении программы жесткой экономии через десять лет после финансового кризиса в стране.

В своем выступлении на конференции Консервативной партии в Бирмингеме Мэй предупредила, что “возврата к неконтролируемым заимствованиям прошлого” и “отмены всех успехов последних восьми лет” быть не должно.

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“Через десять лет после финансового кризиса люди должны знать, что жесткая экономия, к которой он привел, закончилась, и их тяжелая работа окупилась… Британцам нужно знать, что конец уже в поле зрения. И наше им послание должно быть таким: мы поняли”, – отметила Мэй.

При этом премьер Великобритании также призвала к единству Консервативной партии, предупредив, что если депутаты не смогут поддержать ее план выхода из Европейского Союза, они рискуют остаться “вообще без Brexit”.

“Если мы все пойдем по разным направлениям в поисках собственных видений идеального Brexit, мы рискуем оказаться без Brexit”, – сказала она.

Британский премьер-министр также сказала, что после Brexit правительство будет наращивать инвестиции в сфере общественных услуг, продолжая сокращать долг.

Объявление Мэй рассматривается как серьезный сдвиг в подходе консерваторов после восьми лет сокращения расходов и повышения налогов. Это дает надежду на значительное увеличение государственных расходов в течение следующего года, а также возможные сокращения налогов.