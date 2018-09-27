AdBlock в реальности: стартап разработал очки, блокирующие изображения с мониторов

Американский стартап разработал очки irl glasses, которые позволяют блокировать изображения с мониторов. Разработчики считают, что благодаря этому пользователи очков будут видеть меньше «лишней информации», в частности наружной рекламы.

Проект очков разместили на стартап-платформе Kickstarter.

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Irl glasses выглядят как обычные солнцезащитные очки, однако имеют горизонтально поляризованные фильтры, которые отсекают вертикально поляризованный свет lcd-мониторов. Благодаря этому экраны в поле зрения выглядят черными, будто выключенными.

Разработчики отмечают, что пока представлена бета-версия очков, которая блокирует изображения большинства телевизоров, некоторых ноутбуков и мониторов компьютеров. А вот изображения с экранов мобильных телефонов проходит сквозь фильтры без помех.