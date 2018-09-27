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В Бонусах к депозитам появился еще один банк

В Бонусах к депозитам появился еще один банк

У читателей портала Finance.ua все больше возможностей зарабатывать больше на вкладах. Все потому, что наша программа “Бонусы к депозитам” расширяется.

Повышенную процентную ставку по вкладам теперь можно получать и по депозитам одного из десяти крупнейших банков Украины с 25-летней историей – Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ).

По депозитам банка, услугами которого пользуются 2,5 млн клиентов, можно получить бонус – до 1,2%.

Выплата бонуса от Finance.ua происходит в течение 32 дней после размещения средств на депозите

Также мы подготовили для вас бонусы по депозитам еще девяти банков. есть бонусы не только в гривне, но и в долларах США и евро.

Подробнее о бонусах 👁️

По материалам Finance.UA
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