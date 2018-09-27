Суд повторно отменил обязательства "Укртелекома" заплатить Ощадбанку 1 млрд грн

27 сентября Хозсуд г. Киева удовлетворил иск “Укртелекома” к Ощадбанку (в деле №910/13249/17) и разорвал договор купли-продажи ценных бумаг №6026-ДД/2015 от 15.09.2015, заключенный между истцом и ответчиком.

Согласно этому договору, “Укртелеком” должен был выкупить у Ощадбанка облигации ООО “ЕСУ” серии С на 1 млрд грн.

ООО “ЕСУ” является владельцем 92,8% акций “Укртелекома”, конечный бенефициар – Ринат Ахметов. В марте 2017 года ООО “ЕСУ” должно погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт). Крупнейшие держатели этих бумаг – Ощадбанк и Укрэксимбанк (как сообщалось, у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск этих бумаг способствовал приватизации “Укртелекома”.

В 2015 году “Укртелеком” присоединился к переговорам ООО “ЕСУ” с Ощадбанком и Укрэксимбанком по поводу долга его владельца по облигациям. Тогда «Укртелеком» взял на себя обязательства выкупить у них облигации ООО “ЕСУ” в целом на 2 млрд грн (по 1 млрд грн у каждого из госбанков) и уплатить проценты (в срок не позднее 15.03.2017). В залог госбанкам были переданы акции “Укртелекома”.

Планировалось, что погашение долгов произойдет за счет средств от продажи 3G-оператора “Тримоб” для “МТС Украина”, но эта сделка сорвалась (на фоне отсутствия согласия Фонда госимущества на ее проведение).