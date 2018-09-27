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Британия хочет обложить налогом Google и Amazon

Британия хочет обложить налогом Google и Amazon

В Лондоне выступают за «справедливое» налогообложение IT-гигантов через международное соглашение. Британцы утверждают, что США затягивают переговоры, и пришло время действовать самостоятельно.

IT-корпорации благодаря характеру своего бизнеса могут придумывать гибкие схемы и менять юрисдикции, чтобы минимизировать затраты на налоги. Британия намерена лишить гигантов индустрии этой возможности — и попутно пополнить казну.

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«Лучший способ собирать налоги с транснациональных компаний — это международные договоренности, но время для переговоров подходит к концу, и нужно прекратить проволочки», — цитирует Reuters Филипа Хаммонда, министра финансов Соединенного Королевства.

«Мой прогноз — вряд ли мы заключим международное соглашение в разумные сроки, потому что США, честно говоря, не показали достаточную заинтересованность», — пояснил член британского правительства.

Министр добавил, что у этого решения есть политический аспект: «Экспансия глобальных IT-гигантов, которая, безусловно, служит на пользу потребителям, вызывает вопрос: не слишком ли много власти концентрируется вокруг всего нескольких глобальных технокомпаний?»

Хаммонд заверил, что планируемый налог на цифровые услуги затронет «достаточно заметные» и крупные компании. Лондон будет назначать налог пропорционально тому, сколько объектов IT-корпораций находится на территории Великобритании.

Бизнес в Великобритании озабочен планами Лондона ввести новый налог. «Все компании становятся все более цифровыми. Любое нововведение должно учитывать данные от предпринимателей, или оно будет грубым и разрушительным», — заявил Кэролин Фербейн, один из руководителей Конфедерации британской промышленности.

По материалам internetua.com
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