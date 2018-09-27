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В Украине заработал полицейский мотопатруль (видео)

В Украине заработал полицейский мотопатруль (видео)

Охрану общественного порядка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будет осуществлять полицейский патруль на мотоциклах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook и опубликовал презентационное видео о работе сотрудников мотопатруля.

“В этом коротком видео презентовали новый мотопатруль в патрульной полиции Украины, обученный с помощью канадских инструкторов. Мотопатрульные поделились первыми результатами деятельности в Киеве. На очереди — Харьков, Одесса и Львов”, – говорится в сообщении.

В августе 2018 года в Украине появился мотопатруль. 16 полицейских на мотоциклах работают пока только в Киеве, но вскоре такие патрульные появятся в Одессе, Харькове и Львове.

“Преимущество мотопатрульных в том, что они оперативно добираются к местам, куда трудно быстро доехать автомобильному патрулю, например, к месту ДТП, также способны к большим маневрам во время охраны общественной безопасности на массовых мероприятиях и т.п.”, — отмечают в полиции.

По материалам УНН
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