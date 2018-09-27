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Сервис Google начал отслеживать общественный транспорт

Сервис Google начал отслеживать общественный транспорт

Теперь система будет не только показывать пробки поблизости, но также демонстрировать расписание и маршрут следования общественного транспорта.

Эти данные будут выводиться на новой вкладке. Причём информация будет показываться с учётом маршрута пользователя и сообщать о различных препятствиях и событиях на пути.

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Система будет отслеживать пробки, аварии, расписание движения городского транспорта. Сервис сможет рассчитать время на дорогу с учётом всех происшествий, а также проложить альтернативный маршрут и, при необходимости, пересчитать задержку в пути.

Пока что эта возможность запущена в 80 городах мира, а в некоторых мегаполисах, к примеру в Сиднее, приложение выводит информацию о том, насколько полон автобус или поезд.

По материалам 3dnews.ru
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