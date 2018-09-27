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Китайский юань ждет крупнейший обвал за 10 лет

Китайский юань ждет крупнейший обвал за 10 лет

США повысят пошлины на весь китайский импорт, спровоцировав девальвацию юаня к доллару до минимальной отметки более чем за десятилетие.

Об этом прогнозируют в JPMorgan Chase & Co.

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JPMorgan утвердил новый базовый сценарий, предполагающий введение в 2019 году 25-процентных пошлин США на все китайские товары в финале конфликта между США и КНР.

Народный банк Китая, вероятно, продолжит смягчать монетарную политику для поддержания роста перед лицом торговых угроз и вряд ли будет сильно вмешиваться, чтобы противостоять возникающему понижательному давлению на юань.

Теперь банк ждет ослабления юаня до 7,01 за доллар к концу декабря 2018 года и до 7,19 к сентябрю 2019 года, а ранее прогнозировал курс в 7,02 через 12 месяцев.

По материалам УБР
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