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ЕК продлила пошлины на трубы из РФ и Украины

ЕК продлила пошлины на трубы из РФ и Украины

Европейская комиссия продлила действие антидемпинговых пошлин на ввоз в регион бесшовных труб диаметром не более 406,4 мм из России на уровне 35,8%.

Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на документы ЕК.

При этом антидемпинговые пошлины на поставку в ЕС труб с заводов группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод) составляют 24,1%, для заводов “Трубной металлургической компании” – 28,7%.

Кроме того, Еврокомиссия продлила действие антидемпинговых пошлин на ввоз бесшовной трубы из Украины в размере 25,7%. При этом для Днепропетровского трубного завода пошлина составляет 12,3%, для заводов группы “Интерпайп” – 13,8%.

Проведенное ЕК расследование (касается периода с июля 2016 по июнь 2017 года) доказывает привлекательность европейского рынка для российских производителей стальных труб. Так, ежегодный спрос в странах Евросоюза на стальные трубы составлял в период проведения расследования 1,3 млн тонн (1,5 млн тонн в 2014 году), что является одним из важнейших показателей потребления в мире.

После введения дополнительных заградительных пошлин на стальную продукцию со стороны США европейский рынок стал еще более привлекательным для российских компаний, а стоимость российских труб, которые поставляют в Европу, ниже цены европейских производителей.

По материалам Интерфакс
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