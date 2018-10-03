В Киеве будут бороться с незаконными объявлениями

В Киеве планируют внедрить систему “автодозвон” для борьбы с расклейщиками незаконных объявлений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

За рассмотрение соответствующего решения – “О внесении изменений в Правила благоустройства города Киева” – на следующем пленарном заседании Киевсовета проголосовали 62 депутата.

“Документом определено, что размещение объявлений, наклеек, надписей и т. п осуществляется только в специально предназначенных местах. А реклама, размещенная на других элементах благоустройства, должна быть убрана владельцем или балансодержателем в течение недели”, – сообщают в КГГА.

В случае самовольного размещения рекламных средств на номер абонента, указанный в ней, будет осуществляться автодозвон с информированием о нарушении правил благоустройства.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский добавил, что принятое решение предусматривает и ряд других важных принципов. В частности, определен механизм демонтажа так называемых брендмобилей – их будут демонтировать в присутствии представителей Национальной полиции.